Уголовник насмерть забил 2-летнюю девочку в Черниговской области [ Редактировать ]
В Нежинском районе Черниговской области ранее судимый мужчина, избил двухлетнюю девочку, в результате чего она умерла.
"В одном из сел Нежинского района умер ребенок. Стражей встретили две женщины - хозяйка и ее подруга, которая квартировала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упала", - сообщила пресс-служба Нацполиции области.
При этом, хозяина в доме не было, а хозяйка не смогла сообщить, где его искать.
Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома.
Мужчину вычислили в районном центре и задержали.
"Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена", - передают в полиции.
Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.
Тем временем, в Киеве коллекторы угрожают отрубить ребенку руку.
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