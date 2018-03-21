В Нежинском районе Черниговской области ранее судимый мужчина, избил двухлетнюю девочку, в результате чего она умерла.

"В одном из сел Нежинского района умер ребенок. Стражей встретили две женщины - хозяйка и ее подруга, которая квартировала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упала", - сообщила пресс-служба Нацполиции области.

При этом, хозяина в доме не было, а хозяйка не смогла сообщить, где его искать.

Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома.

Мужчину вычислили в районном центре и задержали.

"Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена", - передают в полиции.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Тем временем, в Киеве коллекторы угрожают отрубить ребенку руку.