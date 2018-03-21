Фондгосимущества не имел законных оснований отменять аукционы по продаже пакетов акций энергокомпаний. Адвокат компании "Юркон" Ярослав Ільяш отмечает, что "законодательство предусматривает только три причины отмены аукциона по продаже акций в процессе приватизации. Их исчерпывающий список есть в пункте 5.7 Приказа Фонда госимущества №2141/297/9".

Так, основаниями для прекращения аукциона могут быть - отсутствие спроса на объект продажи в течение длительного времени, окончания срока действия акта оценки пакета акций и окончание срока размещения акций в соответствии с планом размещения акций акционерного общества.

Ни одного из оснований в данном случае не было. Фактически, фонд проигнорировал положение, которое определяет порядок приватизации.

Первый заместитель Председателя Правления ПАО "Украинская биржа" Евгений Комиссаров сообщил редакции, что в конце дня в понедельник, 19 марта 2018 года биржу ознакомили с приказом ФДМУ №421 от 19.03.2018, на основании которого аукцион был отменен.

Ранее сообщалось, что из-за отмены запланированых на 20 и 30 марта аукционов, госбюджет потеряет более 200 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", т.к. по новому закону о приватизации ФГИ сможет выручить 49 млн. грн. вместо запланированных 265 млн.

7 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации - стоимостью до 250 млн. грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн. акций "Одессаоблэнерго" будут оценены по номиналу - 0,25 грн. и выставлены на торги за 38 млн. грн. А акции "Сумыоблэнерго" на старте будут стоить 11 млн. грн.

В результате такого решения только от продажи "Одессаоблэнерго" государственный бюджет может недополучить 206 млн. грн. поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и "Сумыоблэнерго" за 106,275 млн грн. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке - семь энергетических компаний.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики.