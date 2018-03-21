"Фонд Бумбураса" приглашает молодых украинцев на стажировку в Кембридже [ Редактировать ]
"Фонд Бумбураса" объявляет конкурс, победители которого станут участниками программы лидерства в Школе управления им. Джона Кеннеди в Кембридже в июне и ноябре 2018 года. Избранные кандидаты получат стипендию, которая покроет расходы на обучение, проживание в гостинице, питание и перелет из Киева в Бостон.
Программа "Новые лидеры" была создана для нового поколения лидеров, которые работают в развитых странах, а также развивающихся, недавно индустриализированных и находящихся в переходном периоде.
Программа разработана для профессионального развития политических лидеров, представителей исполнительных и выборных органов, должностных лиц, военных, специалистов некоммерческих организаций, общественных групп и корпоративного сектора.
Дата и место проведения:
24-29 июня, Кембридж, Массачусетс, США.
5-10 ноября, Кембридж, Массачусетс, США.
Кандидаты должны иметь опыт от пяти лет профессиональной деятельности, а также свободно владеть английским языком.
Зарегистрироваться на программу можно здесь. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2018 года, а победителей объявят 20 мая 2018 года.
по теме
В Книге псалмов нашли секретное послание
В 1000-летней Книге псалмов 10-го века, с помощью магнитов для управления траекторией электронов, исследователи обнаружили тайный текст.
В Киеве тестируют технологию "умный город"
Smart City по-киевски. В столице планируют охватить электронными сервисами максимальное количество жителей. Городские власти запустили пилотный проект Blockchain технологий. Киевляне смогут получать различные услуги без прямого контакта с чиновниками - как в странах ЕС
Археологи нашли 500-летний пистолет (видео)
Археологи обнаружили на раскопках в Колорадо фрагмент испанского пистолета, настоящий возраст которого стал известен лишь недавно.
У США почали виробляти взуття з вуглекислого газу
Американські винахідники запевняють, що чимало корисного матеріалу марнується просто в повітря.
Раскрыта жуткая правда о президенте США
Ученые в ходе своего исследования выяснили, что первый президент США Джордж Вашингтон носил зубные протезы, сделанные из зубов чернокожих рабов.