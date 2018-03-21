"Фонд Бумбураса" объявляет конкурс, победители которого станут участниками программы лидерства в Школе управления им. Джона Кеннеди в Кембридже в июне и ноябре 2018 года. Избранные кандидаты получат стипендию, которая покроет расходы на обучение, проживание в гостинице, питание и перелет из Киева в Бостон.

Программа "Новые лидеры" была создана для нового поколения лидеров, которые работают в развитых странах, а также развивающихся, недавно индустриализированных и находящихся в переходном периоде.

Программа разработана для профессионального развития политических лидеров, представителей исполнительных и выборных органов, должностных лиц, военных, специалистов некоммерческих организаций, общественных групп и корпоративного сектора.

Дата и место проведения:

24-29 июня, Кембридж, Массачусетс, США.

5-10 ноября, Кембридж, Массачусетс, США.

Кандидаты должны иметь опыт от пяти лет профессиональной деятельности, а также свободно владеть английским языком.

Зарегистрироваться на программу можно здесь. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2018 года, а победителей объявят 20 мая 2018 года.