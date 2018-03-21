Тельце младенца обнаружили 21 марта в мусорном контейнере на Лесном массиве в Киеве работники коммунальной службы.

Эксперты правоохранителей, осмотревшие находку на месте, считают, что это, скорее всего, 3−4-месячный плод.

Уже установлена женщина, пояснившая, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим, она выбросила плод в мусор.

Так ли это или же выкидыш был специально спровоцирован, установит экспертиза.

Тем временем, в Киеве ищут роженицу, которая выбросила младенца на свалку.