В ночь с 28 февраля на 1 марта в Шевченковском районе Харькова, на улице Бородиновская 153, пропал юноша Чертков Денис Геннадьевич (07.03.1992 года рождения).

Парень ушел из дома и не вернулся. Рост -175 см, вес - 64 кг.

Был одет в серую кофту, горчичные штаны и черные кроссовки.

Вышел без документов, денег, телефона и верхней одежды.

Просьба кто видел или что-то знает сообщить по телефону:

097-781-87-88;

097-781-87-89;

095-054-67-74;

093-677-32-67.

Напомним, что на Оболони пропала несовершеннолетняя девочка.