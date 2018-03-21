В Харькове пропал молодой парень [ Редактировать ]
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Шевченковском районе Харькова, на улице Бородиновская 153, пропал юноша Чертков Денис Геннадьевич (07.03.1992 года рождения).
Парень ушел из дома и не вернулся. Рост -175 см, вес - 64 кг.
Был одет в серую кофту, горчичные штаны и черные кроссовки.
Вышел без документов, денег, телефона и верхней одежды.
Просьба кто видел или что-то знает сообщить по телефону:
- 097-781-87-88;
- 097-781-87-89;
- 095-054-67-74;
- 093-677-32-67.
Напомним, что на Оболони пропала несовершеннолетняя девочка.
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