Под Киевом маршрутка с людьми перевернулась на полном ходу (видео) [ Редактировать ]
Маршрутка вылетела в кювет и перевернулась на трассе Киев - Одесса вблизи села Саливонки Киевской области.
"Двигаясь в сторону Киева на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами",- сообщает dtp.kiev.ua.
В результате аварии никто не пострадал.
Ранее в Киеве автомобиль врезался в пассажирский автобус.
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