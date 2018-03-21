Маршрутка ехала по скользкой дороге. Кадр из видео

Маршрутка вылетела в кювет и перевернулась на трассе Киев - Одесса вблизи села Саливонки Киевской области.

"Двигаясь в сторону Киева на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами",- сообщает dtp.kiev.ua.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Киеве автомобиль врезался в пассажирский автобус.