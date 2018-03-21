Грабитель 10 раз ударил киевлянку молотком по голове [ Редактировать ]
В Киеве 32-летний уроженец Республики Узбекистан напал на улице на 53-летнюю жительницу столицы и начал избивать ее молотком по голове.
"Увидев на улице потерпевшую, преступник с целью ограбления подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком. После чего вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой", - сообщили в прокуратуре Киева.
Поняв, что его действия замечены посторонними людьми, преступник выбросил телефон и пытался убежать.
Подозреваемого задержали, открыто производство по уголовным статьям "Незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений" и "Разбой".
Ранее в Днепре произошло жестокое нападение: девушку били головой об прилавок.
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