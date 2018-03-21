В Киеве 32-летний уроженец Республики Узбекистан напал на улице на 53-летнюю жительницу столицы и начал избивать ее молотком по голове.

"Увидев на улице потерпевшую, преступник с целью ограбления подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком. После чего вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой", - сообщили в прокуратуре Киева.

Поняв, что его действия замечены посторонними людьми, преступник выбросил телефон и пытался убежать.

Подозреваемого задержали, открыто производство по уголовным статьям "Незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений" и "Разбой".

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