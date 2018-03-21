Смолий давно определился с кандидатурой зама. Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы.

"Я уже давно определился с кандидатурой первого зама. Его назначат тогда, когда утвердит Совет НБУ", - сказал он журналистам, пишет Financial Club.

По словам Смолия, это может произойти в апреле. Фамилию будущего первого заместителя Смолий, при этом, не назвал.

Сейчас в НБУ работает 4 заместителя главы: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Как известно, 15 марта Верховная Рада назначила нового главу Нацбанка. При этом, Валерию Гонтареву уволили с поста главы НБУ.