Румунія вважає вибори в Криму - незаконними [ Редактировать ]
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.
Тож нещодавнє голосування на цій території не визнає, як і інші країни-члени ЄС. У посольстві Румунії також підтвердили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
по теме
Україна ініціює дебати у ПАРЄ
Україна ініціює дебати в Парламентській Асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму.
Еще одна страна не признает "выборы" в Крыму
Выборы президента России в аннексированном Крыму также не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия.
Президент України звернувся до послів G7
Не визнавати виборів президента Росії на території анексованого Криму закликав Петро Порошенко країни Великої Сімки. А заодно, не посилати своїх представників моніторити вибори на півострові.
Собчак попала в базу сайта "Миротворец"
Ксения Собчак занесена в базу украинского сайта "Миротворец", который обвиняет ее в сознательном нарушении государственной границы Украины.
Румунія не визнаватиме виборів у Криму
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.