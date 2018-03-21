Кабмін визначив кількість осінніх призовників на військову службу [ Редактировать ]
Цієї весни до українського війська призвуть понад 15 тисяч осіб. Загальну чисельність призовників затвердив сьогодні уряд. Зокрема, служити до Збройних Сил підуть близько дев'яти тисяч юнаків, до Нацгвардії - чотири тисячі.
На проведення призову витратять маже 55 мільйонів гривень. Середня зарплата строковика зараз, нагадаю, понад три з половиною тисячі.
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