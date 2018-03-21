Война на Донбассе: Широкино находится под обстрелами противника

Украинская армия готова к перемирию. Согласно последним договоренностям в Минске, оружие должно замолчать сегодня ровно в полночь. В то же время, разведка сообщает, что боевики уже готовят провокации, чтобы обвинить наших военных в нарушении режима тишины.