Україна ініціює дебати у ПАРЄ [ Редактировать ]
Україна ініціює дебати в Парламентській Асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму.
Заявку на обговорення цього питання на квітневій сесії Асамблеї у Стразбурзі подав віце-президент ПАРЄ - депутат Володимир Ар'єв. Про це від повідомив проект "Крим. Реалії". Нагадаю, Європейський Союз не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму і вже невдовзі - може запровадити додаткові санкції проти осіб, задіяних в організації голосування. Список із їхніми прізвищами главам МЗС європейських країн передав Павло Клімкін під час зустрічі у Брюсселі.
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