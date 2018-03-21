Україна ініціює дебати в Парламентській Асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму.

Заявку на обговорення цього питання на квітневій сесії Асамблеї у Стразбурзі подав віце-президент ПАРЄ - депутат Володимир Ар'єв. Про це від повідомив проект "Крим. Реалії". Нагадаю, Європейський Союз не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму і вже невдовзі - може запровадити додаткові санкції проти осіб, задіяних в організації голосування. Список із їхніми прізвищами главам МЗС європейських країн передав Павло Клімкін під час зустрічі у Брюсселі.