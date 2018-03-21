Бойовики зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської – штаб АТО [ Редактировать ]
Російські найманці на лінії фронту активізувалися - констатують у штабі. Окупанти збільшили кількість обстрілів і знову активно почали застосовувати міномети. Двох українських бійців поранено.
Бойовики вчергове зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської - обстріляли опорний пункт армійців. Крім того, з мінометів били по Луганському і Троїцькому, по останньому також вели вогонь з зенітної установки. На Донецьком напрямку із гранатометів та кулеметів атакували оборонців Пісків і Авдіївки.
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