Російські найманці на лінії фронту активізувалися - констатують у штабі. Окупанти збільшили кількість обстрілів і знову активно почали застосовувати міномети. Двох українських бійців поранено.

Бойовики вчергове зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської - обстріляли опорний пункт армійців. Крім того, з мінометів били по Луганському і Троїцькому, по останньому також вели вогонь з зенітної установки. На Донецьком напрямку із гранатометів та кулеметів атакували оборонців Пісків і Авдіївки.