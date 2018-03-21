Всего задержали семь человек. Фото: КМУ

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями в ходе акции протеста под зданием Кабинета министров Украины.

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - сообщили в полиции Киева, передает "Интерфакс-Украина".

Это произошло после того, как 150 человек собрались у здания Кабмина в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, несколькими часами ранее водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста.