Возле Кабмина задержали митингующих за драку с полицейскими [ Редактировать ]
Семь человек задержаны после столкновений митингующих с правоохранителями в ходе акции протеста под зданием Кабинета министров Украины.
"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - сообщили в полиции Киева, передает "Интерфакс-Украина".
Это произошло после того, как 150 человек собрались у здания Кабмина в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, несколькими часами ранее водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста.
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