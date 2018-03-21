Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ. Рішення більше не співпрацювати за агресором прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Докладніше - Ольга Теребинська.

Програма економічного співробітництва з Росією була ухвалена в липні 2011 року в Москві. Дія документа розрахована до 2020 року. Як повідомило Мінекономрозвитку, починаючи із кінця 2015 року, РФ послідовно здійснює торгівельну та транзитну агресію щодо України. Зокрема, односторонньо припинено дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України. Москва заборонила імпорт для деяких видів української сільськогосподарської продукції та фактично блокувала транзит українських товарів територією Федерації. І ось, після 4 років війни на Донбасі та торгівельної війни - Кабмін припиняє дію програми з країною-агресором.

Ще одна ТОП-тема сьогоднішнього засідання Кабміну - дорожня "п'ятирічка". Сьогодні міністри затвердили державну програму розвитку автомобільних доріг до 2022 року. За ці п'ять років на їх ремонт та будівництво направлять близько 300 мільярдів гривень. Також, віднині, підкреслив міністр, будуть посилено контролювати якість доріг.

"Треба підійти до ремонту і будівництва доріг абсолютно системно. Треба будувати не тільки не кілометри, а треба щоби ці дороги зв'язували міста, населені пункти. Важливо приділяти увагу місцевим дорогам. Друга позиція, яка дуже важлива - контроль якості доріг. Ми заплатили копійка в копійку всім тим, хто виконав обсяги робіт. Зараз, до мене надходять сигнали про те, що деякі дороги, які ремонтували - вже мають пошкодження. Я хочу підкреслити, що ніхто не залишить це поза увагою і всі ті, хто зробив халтуру - за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу і також ми ввели абсолютно нову норму 5 і 10 річну гарантію відповідно до тих робіт, які будуть проведені. В угодах вже зараз з'являються гарантійні зобов'язання, які підрядники мають виконувати", - зазначив Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України.

Представляв програму - Голова "Укравтодору" Славомір Новак. За його словами, за 5 років відремонтують близько 20 тисяч кілометрів доріг та з'єднають автошляхами усі обласні центри країни.

"Відразу хочу зауважити, ми плануємо поступово йти від поточних середніх ремонтів та здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво. Це вимагає більш професійної підготовки проектної документації, більшої підготовки і конкуренції між будівельними організаціями", - розповів Славомір Новак, Голова Держагентства автомобільних доріг України.

Ще одна хороша новина від прем'єра - аеропорт Бориспіль завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Райнейр".

"Відповідно до цих перемовин, що дуже позитивно, аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок - і це означає, що всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом, який просто зростає колосальними темпами пасажиропотік, зменшать сплату авіаперевізникам і тут треба щоб Міністерство інфраструктури відслідкувало, щоб це позитивно вплинуло на вартість авіаквитків для українців", - зазначив Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України

Володимир Гройсман очікує, що вже до кінця тижня, Бориспіль підпише угоду з лоукостером і визначать коли саме розпочнуться перельоти.