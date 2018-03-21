Норвегія вбачає в Росії стратегічного супротивника [ Редактировать ]
Норвегія занепокоєна все більш агресивною поведінкою РФ. Про це на зустрічі з главою Пентагону Джимом Меттісом в Осло заявив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.
За його словами, в Норвегії - цитую - "не раді" переміщенню значної кількості російського військового контингенту та ракетних систем до норвезького кордону. Про контр-заходи Норвегії з цього приводу поки що не повідомляють. У свою чергу, Меттіс зазначив, що співпрацювати з Росією наразі неможливо, мовляв Москва обрала роль не партнера, а стратегічного супротивника. Це доводить анексія Криму, війна на Донбасі та недавнє отруєння Сергія Скрипаля у Британії.
по теме
Україна завершить економічне співробітництво з Росією
Україна припинила дію програми економічного співробітництва з РФ. Рішення більше не співпрацювати за агресором прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
"Северный поток-2" назвали политическим инструментом России
Спикеры парламентов пяти стран Европы подписали письмо об опасности "Северного потока-2". Сегодня это сделали представители Польши, Литвы и Латвии. Ранее документ подписали Украина и Молдова.
Меркель заявила про наміри допомогти встановити мир на Донбасі
Робота зі встановлення миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України стане одним із завдань нового уряду Німеччини на міжнародній арені упродовж наступних 4 років.
Румунія вважає вибори в Криму незаконними
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.
Україна ініціює дебати у ПАРЄ
Україна ініціює дебати в Парламентській Асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму.