Норвегія занепокоєна все більш агресивною поведінкою РФ. Про це на зустрічі з главою Пентагону Джимом Меттісом в Осло заявив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

За його словами, в Норвегії - цитую - "не раді" переміщенню значної кількості російського військового контингенту та ракетних систем до норвезького кордону. Про контр-заходи Норвегії з цього приводу поки що не повідомляють. У свою чергу, Меттіс зазначив, що співпрацювати з Росією наразі неможливо, мовляв Москва обрала роль не партнера, а стратегічного супротивника. Це доводить анексія Криму, війна на Донбасі та недавнє отруєння Сергія Скрипаля у Британії.