Циклон, яким кілька днів жахали українців, поступово здає свої позиції. Нині він рухається на північ. Морози ще збережуться, але снігопадів та хуртовин - уже не буде. Як пережили негоду - у західних та центральних областях - розкажуть наші кореспонденти.

Рівненська Область: сніг засипав Рівненщину. Зранку - дороги вкрилися крижаним склом. Напередодні ввечері - на трасі Київ-Чоп - утворився затор. Машини розтяглися на 10 кілометрів. Поблизу села Зелений Гай - вантажівку на слизькій дорозі розвернуло і вона перекрила рух. Усю ніч рятувальники та патрульні витягали автівки зі снігових заметів. Загалом - відбуксирували два десятки машин. Ще один затор утворився на трасі Луцьк-Київ. Там сталася аварія - і знову за участі вантажівки.

Дніпро: сильний снігопад, який мав накрити Дніпро вночі, оминув місто. Мокрий сніг - час від часу переходив у дощ. Через це більшість трас вкрилися шаром криги і рухатися по них - вкрай небезпечно. За останню добу допомога спецтехніки знадобилася 70 водіям. Вони не могли впоратися з керуванням і опинялися у кюветах. У самому Дніпрі, напередодні ввечері, обвалилося перекриття над пішохідним переходом. Металеві конструкції не витримали ваги снігу та рухнули. Дивом ніхто не постраждав. Розбирали завали - майже два десятки рятувальників. Зранку на виїздах з міста, вишикувалися черги з вантажівок. Дороги не розчищені і фури просто не можуть навіть рушити з місця. Рятувальники кажуть - комунальні служби не справляються з розчисткою доріг.

"За стан автодоріг і за те, щоб учасники руху могли спокійно робити своє діло, відповідають дорожні комунальні служби. Коли вони не справляються ми також готові допомогти. Але далі, все частіше спостерігаємо, коли комунальні служби відмовляються допомагати учасникам кам руху", - розповідає Олександр Шевченко, Заступника начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Дніпропетровській області.

На Тернопільщині рятувальникам довелося визволяти із снігового полону рейсовий автобус. Він їхав за маршрутом Борщів-Тернопіль, але біля міста Чорткова застряг у заметі. У салоні було 15 пасажирів. Ніхто не постраждав. Синоптики втішають, що негода відступає, і снігопадів в області більше не передбачається. - На відміну від морозів.

"Ми переходимо під вплив гребеня антицеклону азовського, який насувається з Антлантики, тому опади мають припинятися, має розпогоджуватися. Оце що зара падає - це є хвостики фронту від того циклону, який нам дав опади вчора, і він відходить на територію Росії", -пояснює Оксана Озимків, Завідувач сектору метеорологічних прогнозів тернопільського обласного центру з гідрометеорології

На Івано-Франківщині опади сьогодні припинились. Хоча рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження снігу в горах. В області - більшість трас - розчищені. А от у місті - по тротуарах - не пройти. Вони - завалені снігом. Комунальники не поспішають його прибирати. Можливо чекають на потепління. До речі - за даними синоптиків - воно має настати - найближчими днями.