Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі. 10 мирних жителів загинули, ще 15 дістали поранення. Про це турецьку агенцію Anadolu повідомили сирійські повстанці. За інформацією медіа, російський Су-24 двічі вдарив по селищу Хас на півдні міста. За даними сирійської гуманітарної організації "Білі Каски", бомбардування припало на темний час доби. Ідліб входить у зону деескалації в Сирії.

* * *

Китай почав випробування безпілотних танків Type-59, які створили на основі радянських Т-54 і випускали у 50-80 роках. З того часу залишилися велика кількість таких машин. За словами китайських військових, вони у хорошому стані, тож їх планують модернізувати та оснастити штучним інтелектом. У майбутньому такі безпілотні танки використовуватимуть для ведення безконтактного бою. Вони зможуть працювати на інших безпілотним обладнанням, та застосовувати інформацію, отриману від космічних супутників, літаків та підводних човнів.

* * *

У фінському місті Вантаа тривають секретні переговори за участю представників США, КНДР та Південної Кореї. Їхній перебіг ніхто з учасників не коментує. Відомо, що від кожної країни в зустрічі беруть участь по шість осіб. Припускають, що ця зустріч передуватиме низці іншим, де йтиметься про ядерне роззброєння на Корейському півострові. Раніше, в Управлінні Нацбезпеки Південної Кореї повідомляли, що КНДР згодна запровадити мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо Сполучені Штати сядуть за стіл переговорів.

* * *

Ізраїльські військові вперше офіційно визнали, що 10 років тому знищили ядерний реактор у Сирії. Мовляв, таким чином тоді усунули серйозну загрозу для своєї країни. Нинішнє публічне оприлюднення даних про давню атаку проти Сирії розглядають як попередження Ірану, який зберігає військову присутність у Сирії. Раніше прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу неодноразово закликав Сполучені Штати та інші країни жорстокіше діяти проти Ірану, який є найближчим союзником сирійського президента Башара Асада.