Четвертий рік без спокійного сну. Мешканці трьох будинків на вулиці Рейтарській у Києві скаржаться на шум. Причина - нічний бар, який відкрили у підвалі житлового будинку. Відвідувачі закладу заважають жителям понад півсотні квартир. Катерина Сривкова продовжить.

"Четвертый год. Я не могу спать".

Ці кадри зняті біля бару близько другої години ночі - у сильний мороз. За словами місцевих, у теплу погоду людей напідпитку збирається значно більше.

"Хотя там охранник стоит прогоняет из-под дома тех, кто выходит покурить, выпивших, как только начнется весна, мы будем слышать их до 2 - до 3 часов ночи, а иногда до 4 утра. Разговоры, споры и так далее. Єхо сильное, отбивается от стен и летит дальше", - розповідає Андрій Курков, письменник

Місцеві кажуть: влада їх не чує. Тому й вийшли на мітинг. За словами пані Надії, поліцію викликали неодноразово.

"Не один раз. Вони відмовляються. Вони кажуть, шо вони платять податки, і тому до них немає. І курять, і сміються, і регочуть, і шумлять. Відчинити вікно не можна. І дитина прокидається від їхнього шуму", - говорить Надія Михайлівна, пенсіонерка

"Мені заважають спати".

Активісти намагаються вибороти собі право на спокійний сон вже понад три роки. Оскільки дозволу на приватизацію комунального підвалу у жителів ніхто не питав.

"Звичайно, ми зверталися і письмо в поліцію. І мені прийшла відповідь, що "ми не знайшли ніяких ознак правопорушень". Підвал нашого будинку приватизували якимось чином без нашого дозволу", - говорить Мирослава Хорошун, активістка.

Та власниця підвалу запевняє: з документами все в порядку.

"Я не приватизировала этот подвал, он был до меня приватизирован. Я плачу полный налог, как частный предприниматель. Я могу кому-то мешать, этот стул может кому-то мешать, бар может кому-то мешать. Это нормально. Мы не можем всем нравиться", - пояснює Тетяна Кремень, власниця підвального приміщення.

У правомірності бізнесу впевнені і власники бару. Кажуть:

"Рядом сквер, в котором отдыхают люди, которые даже не имеют отношения к нашему заведению. Мы всегда работали и работаем согласно действующему законодательству Украины. У нас есть вся разрешительная документация. Мы будем со всеми общаться и пытаться разрешить этот конфликт", - говорить Євгенія Кольчус, співзасновниця бару

За словами юриста, звинуватити власників можна тільки у недотриманні тиші після 23 години.

"Треба зафіксувати, по-перше, доказами те, що рівень шуму вночі сягає певних децибелів. І з цими вимірами, вже звернутися до суду з позивними вимогами щодо припинення дій або припинення договору оренди", - говорить Надія Лебединська, адвокат

Місцеві готуються йти з проблемою до суду. А до тих пір доводиться й надалі миритися з нічним шумом.