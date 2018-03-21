В Одессе возле супермаркета мужчине стало плохо. Неравнодушные прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Около десяти минут медики боролись за жизнь пострадавшего, однако так и не сумели его спасти. Реаниматологи констатировали смерть человека, передает odessa.net.ua.

Полицейские психологи на месте оказывали помощь родственникам покойного.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области пятиклассник умер на уроке физкультуры.