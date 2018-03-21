В Одессе на глазах у прохожих умер мужчина (фото) [ Редактировать ]
В Одессе возле супермаркета мужчине стало плохо. Неравнодушные прохожие сразу вызвали скорую помощь.
Около десяти минут медики боролись за жизнь пострадавшего, однако так и не сумели его спасти. Реаниматологи констатировали смерть человека, передает odessa.net.ua.
Полицейские психологи на месте оказывали помощь родственникам покойного.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области пятиклассник умер на уроке физкультуры.
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