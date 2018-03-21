50 школьников отравились газом с мусорной свалки [ Редактировать ]
В российском городе Волоколамск, под Москвой, 50 школьников отравились свалочным газом. Выброс сероводорода произошел на мусорном полигоне Ядрово.
Основные жалобы детей - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований. Кроме того, четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.
Волоколамские активисты рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.
Жители Волоколамска требуют закрыть полигон Ядрово. Они несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку. В частности, после госпитализации детей у больницы начался стихийный митинг, в котором принимают участие сотни местных жителей.
Участники стихийной акции протеста даже напали на главу Волоколамского района когда он вместе с губернатором Московской области приехал к митингующим.
Его"помяли в толпе и оторвали капюшон". После этого он скрылся в здании больницы, а на место стихийного митинга приехали три машины с ОМОНом.
Ранее во Львовской области дети отравились тортом.
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