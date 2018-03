Татуировка голливудского актера Бена Аффлека, на которой изображен разноцветный китайский дракон на всю спину, вызвала споры среди пользователей Сети.

Многие отреагировали на нее очень критично, высмеяв внешний вид актера и назвав рисунок "уродливым".

Next time you're feeling sad, remember that you're not Ben Affleck so you (probably) don't have a tattoo so big and so ugly and so universally ridiculed that you had to lie and say it was only temporary and just for a movie when it is so clearly not. (https://t.co/MQJfdA25tk) pic.twitter.com/sU72CUK4TG