Бен Аффлек расстроил поклонников татуировкой на всю спину (фото) [ Редактировать ]
Татуировка голливудского актера Бена Аффлека, на которой изображен разноцветный китайский дракон на всю спину, вызвала споры среди пользователей Сети.
Многие отреагировали на нее очень критично, высмеяв внешний вид актера и назвав рисунок "уродливым".
Next time you're feeling sad, remember that you're not Ben Affleck so you (probably) don't have a tattoo so big and so ugly and so universally ridiculed that you had to lie and say it was only temporary and just for a movie when it is so clearly not. (https://t.co/MQJfdA25tk) pic.twitter.com/sU72CUK4TG— Crystal Methanny (@RafiDAngelo) 18 марта 2018 г.
"Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков", - отметил пользователь @TaraAriano.
"В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее всего, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются", - написал @RafiDAngelo.
Также в Сети сравнили тату Аффлека с бутылкой пряного рома с ужасной этикеткой и фильмами Зака Снайдера.
В то же время один из пользователей @james_007_bo выступил в защиту актера, отметив, что это "его тело и он может делать татуировки, где захочет".
Ранее звезда "Игры престолов" удивила забавной татуировкой.
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