У Аффлека тату на всю спину. Фото Тoday24

Татуировка голливудского актера Бена Аффлека, на которой изображен разноцветный китайский дракон на всю спину, вызвала споры среди пользователей Сети.

Многие отреагировали на нее очень критично, высмеяв внешний вид актера и назвав рисунок "уродливым".

Next time you're feeling sad, remember that you're not Ben Affleck so you (probably) don't have a tattoo so big and so ugly and so universally ridiculed that you had to lie and say it was only temporary and just for a movie when it is so clearly not. (https://t.co/MQJfdA25tk) pic.twitter.com/sU72CUK4TG — Crystal Methanny (@RafiDAngelo) 18 марта 2018 г.

"Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков", - отметил пользователь @TaraAriano.

"В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее всего, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются", - написал @RafiDAngelo.

Также в Сети сравнили тату Аффлека с бутылкой пряного рома с ужасной этикеткой и фильмами Зака Снайдера.

В то же время один из пользователей @james_007_bo выступил в защиту актера, отметив, что это "его тело и он может делать татуировки, где захочет".

Ранее звезда "Игры престолов" удивила забавной татуировкой.