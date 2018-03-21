Этикет, как перечень правил поведения в светском обществе, распространился на многие другие сферы жизни человека. Знание правил современного ювелирного этикета позволяет нам выглядеть стильно и элегантно, избегая упреков в безвкусице или вульгарности. Пусть скоротечные тренды меняются день за днем, пусть капризная мода диктует свои законы, правила этикета остаются неизменными. Проверьте себя - все ли они вам знакомы.

Базовый ювелирный набор

Понятие базового минимума с равным успехом применимо как к одежде, так и к ювелирным украшениям. При невероятном изобилии ассортимента и демократичных ценах, которые предлагает покупателям ювелирный интернет-магазин "Империя золота", многие сегодня могут позволить себе купить оригинальные золотые и серебряные украшения. Но, несмотря на разницу вкусов, всегда целесообразнее выбирать базовые ювелирные изделия - то есть те, что можно носить практически не снимая. Есть украшения, которые уместно и гармонично будут смотреться как с деловым костюмом в офисе, так и с коктейльным платьем на вечеринке:

универсальные пусеты;

изящные серьги с английским замочком;

аккуратная подвеска на тонкой цепочке;

утонченный браслет без каких-либо излишеств;

кольцо с минимальным количеством декора;



В этот список попадают и другие лаконичные изделия с ненавязчивыми камнями (от фианитов до топазов и бриллиантов). Разумеется, их ни в коем случае нельзя надевать все сразу.

Умеренность - свидетельство хорошего вкуса

Больше - не значит лучше. В случае с ювелирными изделиями данное правило работает безотказно. Как известно, у женщины есть три основные зоны, которые можно украшать - лицо, шея и руки (браслеты на лодыжках и кольца на пальцах ног пока упустим из виду, как чисто летнее украшение). Если вы щедро украсите золотом все три зоны сразу, да еще и разместите в какой-либо зоне украшения из разных категорий, вашей репутации истинной леди мгновенно придет конец.



Не следует носить бусы или колье одновременно с брошью, но сочетание нескольких цепочек с кулонами уже вполне допустимо.

Деловой дресс-код диктует правило украшать только 2 зоны из трех - серьги и кольцо, цепочка с кулоном и серьги. Кстати, обручальное кольцо обычно в расчет не берется. Золотые серьги ниже линии скул сделают вас похожей на цыганку.

Браслеты, даже если они лаконичного строгого дизайна, сомнительное украшение для официальных мероприятий. Зато в неформальной обстановке они вполне уместны, если только не звенят на ваших запястьях при каждом движении.

Два кольца на одной руке - допустимый максимум в деловой обстановке. При этом лучше, если оба украшения будут на одной руке.

Гармония - важнейшее правило

Гармонировать украшения должны не только между собой, но и с элементами вашего наряда. А еще - с другими аксессуарами, с вашей прической и даже макияжем. Современная мода преподносит нам сюрпризы, последние тренды допускают самые невероятные сочетания благородных металлов с интенсивными цветами эмали и яркими вставками. Но поверьте, выбрав для повседневного образа изысканные классические украшения, подходящие к вашему наряду и цвету глаз, вы всегда окажетесь на высоте и будете выглядеть безупречно.



Самый придирчивый и строгий критик не найдет изъяна в образе женщины, которой свойственно чувство меры, а не бездумная погоня за кричащими модными вещами. Отлично, если ваши ювелирные украшения изготовлены из одного металла (в идеале - одного оттенка) и сочетаются между собой.

Если вы стремитесь к разнообразию, можно воспользоваться и другим советом от знатоков ювелирного этикета - приобретите несколько ювелирных комплектов, близких по стилистике, и смело составляйте каждый раз новые ансамбли, комбинируя разные их элементы.

Гармония фактур и оттенков позволяет сочетать с однотонной одеждой оригинальные, яркие и крупные украшения, которые станут акцентом в созданном образе. Наряд с эффектным принтом или миксом цветов, наоборот, требует минимализма - самых неброских и аккуратных украшений.

День, вечер, бриллианты…

Ювелирный этикет подразумевает строгое разделение украшений на дневные и вечерние. Здесь все предельно просто: к дневному наряду мы надеваем демократичные золотые изделия без особых претензий, а драгоценные изысканные украшения приберегаем для вечерних и торжественных выходов в свет. Иными словами, если хотите позволить себе ювелирные излишества и роскошные россыпи сияющих камней, то делайте это вечером.

В случае же с бриллиантами таких ограничений современный ювелирный этикет уже не налагает. Ничто не помешает вам носить любимое колечко с сияющей вставкой в любое время суток, а не только строго после пяти часов, как было ранее. Единственную поправку вносит только здравый смысл - раз уж дневные украшения должны быть сдержанными и простыми, бриллиантовое колье все-таки оставьте до захода солнца.

И еще несколько слов о бриллиантах

Традиционно бриллианты считались прерогативой дам в возрасте, хотя бы бальзаковском, и обязательно только замужним. По крайней мере, девушкам моложе 30 лет носить их точно не рекомендовалось. В чем кроется причина такой несправедливости? Бриллиант - камень дорогой и статусный. Украшение с ним добавляет женщине солидности, а многие ли красотки стремятся солидно выглядеть в юности?

Впрочем, современные юные владелицы украшений с бриллиантами абсолютно уверены, что все эти ограничения выдумали те ханжи и зануды, у кого бриллиантов и вовсе нет. Мол, откуда у порядочной молодой девушки могут взяться такие дорогостоящие подарки, не сама же она на них заработала? Оставим эти разногласия позади. Бриллианты нынче позволены всем и предъявлять паспорт с датой рождения для их покупки абсолютно необязательно. Единственный совет, который можно дать девушкам, открывающим собственную коллекцию бриллиантов, - носить в возрасте 20-30 лет мелкие камни, ведь они выглядят хотя и роскошно, но естественно.