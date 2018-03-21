Главного архитектора и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Василькова Киевской области задержали при получении 300 тысяч гривен.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Луценко также добавил, что за текущий год суды осудили 201 коррупционера, которых выявили ГПУ, МВД и СБУ.

Ранее в ГПУ представили самые коррупционные профессии в Украине.