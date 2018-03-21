Рада може криміналізувати контрабанду лісу-кругляку [ Редактировать ]
Парламент збирається посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем. Відповідний законопроект №5495 прийнятий у першому читанні за основу 246-ми голосами. Як зазначають автори законопроекту, його реалізація дозволить забезпечити збереження лісового фонду країни та посилить позитивний ефект від мораторію на експорт лісу-кругляку.
"У 2015 році ми в парламенті прийняли 10-річний мораторій на експорт лісу-кругляка з України. На повну, по всіх деревних породах, він запрацював у 2017 році. Результати дії мораторію лише за цей рік:
+2 млрд грн додаткових інвестицій; +тисячі нових робочих місць по всій країні; +4 млрд грн несировинного експорту;
+400 млн грн додаткових податкових платежів до бюджету", - розповів голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк.
За його словами, позитивні ефекти могли б бути в рази більші, якби не контрабанда лісу-кругляка: "Для виправлення ситуації ми пропонуємо криміналізувати цей злочин. Це одна з ключових новацій законопроекту №5495 про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Порушуєш мораторій, незаконно вивозиш ліс за кордон – відправляйся в тюрму на 3-7 років. За рецидив - до 12 років".
В.Галасюк наголосив - величезних зусиль коштувало не лише прийняти, а й зберегти мораторій, незважаючи на шалений тиск та кредитний шантаж з боку Євросоюзу та необґрунтовані обіцянки Президента про відміну мораторію.
Головний аргумент опонентів мораторію, що він начеб-то протирічить угоді СОТ та Угоді про вільну торгівлю з ЄС.
Насправді ж, жодного порушення міжнародного права немає, адже мораторій "підпадає" під пункт g статті XX Угоди СОТ "Загальні виключення": "…збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання".
Законопроект якраз запроваджує такі внутрішні обмеження. Його прийняттям ми забираємо останній аргумент у опонентів! "Впевнений, нам з Олег Ляшко та однодумцями вдалось запропонувати "Соломонове рішення" - збережемо мораторій на експорт лісу-кругляка та знімемо всі ризики на дипломатичному фронті! Сподіваюсь парламент підтримає українські інтереси і проголосує ЗА!" - зазначив парламентарій.
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