Киев признали одним из худших городов по качеству жизни (рейтинг) [ Редактировать ]
В рейтинге городов мира по качеству жизни Киев занял 173 место. Всего был оценен 231 город.
Список опубликовала консалтинговая компания Mercer.
На оценку города влияли политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, уровень медицины и образования, инфраструктура и другие факторы.
Так, в 2018 году Киев оказался на 173 месте рейтинга, обогнав Тбилиси, Минск и Баку. По сравнению с 2017 годом столица Украины поднялась на одну позицию.
Лучшим городом для жизни в этом году стала Вена. На втором месте швейцарский Цюрих, третий – новозеландский Окленд.
В то же время, Украина попала в тройку самых дешевых стран.
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