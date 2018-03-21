В рейтинге городов мира по качеству жизни Киев занял 173 место. Всего был оценен 231 город.

Список опубликовала консалтинговая компания Mercer.

На оценку города влияли политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, уровень медицины и образования, инфраструктура и другие факторы.

Так, в 2018 году Киев оказался на 173 месте рейтинга, обогнав Тбилиси, Минск и Баку. По сравнению с 2017 годом столица Украины поднялась на одну позицию.

Лучшим городом для жизни в этом году стала Вена. На втором месте швейцарский Цюрих, третий – новозеландский Окленд.

В то же время, Украина попала в тройку самых дешевых стран.