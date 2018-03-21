В Украине запретили выдачу внутренних паспортов в виде "книжки". Сегодня Кабмин внес соответствующие изменения в постановление об оформлении документа нового образца- передают "Украинские Новости".

Выдавать ID-карты вместо книжек украинцам начали с ноября 2016 года - в подразделениях миграционной службы, обеспеченных необходимыми ресурсами. Материально-техническую во всех территориальных подразделениях уже обновили. Теперь украинцам при первом получении, замене или восстановлении внутреннего паспорта - в обязательном порядке будут выдавать ID-карты.