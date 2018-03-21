Кабмин утвердил единую форму внутреннего паспорта [ Редактировать ]
В Украине запретили выдачу внутренних паспортов в виде "книжки". Сегодня Кабмин внес соответствующие изменения в постановление об оформлении документа нового образца- передают "Украинские Новости".
Выдавать ID-карты вместо книжек украинцам начали с ноября 2016 года - в подразделениях миграционной службы, обеспеченных необходимыми ресурсами. Материально-техническую во всех территориальных подразделениях уже обновили. Теперь украинцам при первом получении, замене или восстановлении внутреннего паспорта - в обязательном порядке будут выдавать ID-карты.
по теме
Кабмін затвердив форму ID-паспорта в Україні
А ще сьогодні Кабмін заборонив оформляти українські паспорти у формі книжки. У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами
Почему затягивается решение о запрете поставок удобрений из России
Еще одно решение првительства - Украина остановила действие программы экономического сотрудничества с Россией. Но конкретики никакой не прозвучало.
Паспорт гражданина Украины: Кабмин ввел запрет на оформление
Кабинет Министров на своем заседании 21 марта принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины.
У Кабміні припинятимуть програму економічного співробітництва України і Росії
Припинити дію програми економічного співробітництва України і Росії на 2011-2020 роки планують сьогодні урядовці. Це передбачено порядком денним, що оприлюднений на сайті Кабміну.
Когда можно лишиться наследства в Украине: правила 2018 года
Согласно действующему законодательству в Украине, допускается отказ в праве наследования по воле завещателя или в случае нарушения наследником закона.