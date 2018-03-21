12 украинцев отправятся на год в Антарктиду [ Редактировать ]
22 марта в Антарктиду на украинскую станцию "Академик Вернадский" отправятся сразу две украинские экспедиции.
Первая экспедиция, состоящая из 12 мужчин проведет на станции целый год. Из них 7 - научные сотрудники и 5 - технические работники.
"Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины. Думаю, что состав следующей летней экспедиции уже будет другим", - прокомментировал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Участники экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования. В этом году биологические исследования расширят пятью новыми видами.
Вторая экспедиция - сезонная. Она состоит из 12 ученых, которые проведут на станции три недели.
Ученые будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.
Главными задачами украинских исследователей во время экспедиции на антарктическую станцию "Академик Вернадский" является исследование климата, атмосферных изменений и окружающей среды.
"Во-первых, это метеорологических исследования, наблюдения озонового слоя и наблюдения верхних слоев атмосферы. К ним добавились наблюдения колонии пингвинов и местной популяции тюленей. Это также важно, потому что они питаются исключительно одним продуктом - крилем, той самой креветкой, которую человек ловит в Южном океане", - рассказал Евгений Дикий.
Ранее в Антарктиде обнаружили "мега-колонию" пингвинов.
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