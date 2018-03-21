Тысячи бывших силовиков вышли сегодня на акции протеста в нескольких городах страны. Требую перерасчета пенсий. В Минсоцполитики - как мантру повторяют - "реформу проводим", но чиновничья арифметика - участников пикета - не устраивает. Почему - в материале Геннадия Вивденко.

Перед заснеженным парламентом, по оценкам участников, собралось до пятисот человек. Это бывшие военные, милиционеры, пограничники и представители других силовых органов. Их в Украине их 12. Цель участников акции - добиться справедливых пенсий.

"Особливо обурює, що люди в окопа воюють і їм нема розібратися, що їм готує майбутнє. А це є загроза безпеки Україні. В умовах війни цього не треба робити. Це не така велика кількість людей для яких треба передбачити умови", - говорить Председатель общественного союза "Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий АТО, ветеранов военной службы и правоохранительных органов"

Запорожье

В Запорожье на митинг вышли ветераны МВД. Несколько сотен человек, уже традиционно, собрались на площади возле обладминистрации. Бывшие силовики напомнили, что выплаты должны соответствовать курсу 1991 года.

"Младшие офицеры в среднем получали 258 рублей. Старшие 430. Доллар был один рубль. То сейчас для соблюдения справедливости мы с вами должны получать 258 или 430 долларов……. Нам пытаются дать крохи со стола".

Участники акции протеста подписали резолюцию, в которой потребовали от правительства, Минфина, Минсоцполитики и Пенсионного фонда не принимать проект закона о внесении изменений в перерасчеты пенсий ветеранов МВД и военных.

"Начислять нам пенсию в соответствии с имперической формулой средней пенсии в стране и с окладов, с которых мы уходили на пенсию. Вы понимаете, что при таком раскладе, люди которые ушли раньше на пенсию, будут получать соответствующие пенсии намного меньше, чем те, которые будут уходить сейчас".

Свои требования участники акции направят в Раду, Кабмин и Минсоцполитики.

Львов

Во львове - с самого утра тоже митинг. Здесь около двух сотен пенсионеров.

"35 років прослужив плюс там учасник бойових дій, який має три бойових ордена за які ще там доплачують копійки. Не знаю, якби по закону десь повинні платити порядка 8 - 9 тисяч, а плотять 2800- 3 тис", - рассказывает Александр Сюпалов, пенсионер

На митинг пришли и представители пенсионного фонда. Говорят, в области свыше 30 тысяч военных пенсионеров. Перерасчет их пенсий уже начался и будет проходить в несколько этапов.

"Постанова передбачає, що воно виплачується у 18 році - 50 відсотків, в 19 - 75 відсотків і в 20 - 100 відсотків. Від перерахованої пенсії, підвищеної в середньому, вона буде збільшена не менше 1500 гривень. Зараз ми сказати остаточний середній розрахунок не можемо". – поясняет Галина Левичка, заместитель начальника Пенсионного фонда Украины во Львовской области

В это самое время в кабинете министров отчитываются - что делают для решения проблемы. Ведь пенсионеров-силовиков в стране более полумиллиона.

"Одним із головних напрямків рефрм у галузі пенсійного забехзпечення є перегляд пенсій людям які багато років чесно служили в різних силових органах яких у нас 12 яким країна має віддячити", -говорит Андрей Рева -министр социальной политики Украины.

И согласно постановлению правительства , перерасчет пенсий будет выглядеть так - с первого января этого года повышение в среднем составит не менее полутора тысячи гривен. Долги и новые пенсии будут выплачивать уже с апреля. В следующем году в среднем пенсия силовиков увеличится как минимум на 750 гривен. И на столько же - в 2020

Похоже в минсоцполитики решают эту проблему лишь частично. Но обещают пенсионную реформу не останавливать. В свою же очередь бывшие силовики обещают всеукраинскую акцию уже 18 апреля..