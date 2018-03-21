Заседание Кабмина: министры обсудили множество проблемных вопросов, в том числе и перспективы развития дорожной инфраструктуры [ Редактировать ]
Летать украинцам, похоже, станет дешевле. Сегодня на заседании Кабмина премьер заявил - с лоукостом "Райнэйер" наконец-то договорились. Разобраться Владимир Гройсман обещает еще с одной "национальной" бедой - дорогами.
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Силить контроль за качеством, ввести гарантийные сроки, а главное - обеспечить безопасность. ТОП-темой заседания Кабмина стала дорожная "пятилетка". Сегодня министры утвердили госпрограмму развития автодорог до 2022 года. За эти пять лет на их ремонт и строительство направят около 300 миллиардов гривен.
"Ми заплатили копійка в копійку всім тим, хто виконав обсяги робіт. Зараз до мене надходять сигнали про те, що деякі дороги, які ремонтували - вже мають пошкодження. Всі ті, хто зробив халтуру - за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу і також ми ввели абсолютно нову норму 5 і 10 річну гарантію відповідно до тих робіт які будуть проведені", - сказал Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины
Представлял программу - Глава "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, за 5 лет отремонтируют около 20 тысяч километров дорог и соединят автострадами все облцентры страны.
"Ми плануємо поступово йти від поточних середніх ремонтів та здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво. Це вимагає більш професійної підготовки проектної документації, більшої підготовки і конкуренції між будівельними організаціями", - заявил Славомир Новак, Глава Госагентства автомобильних дорог Украины
Еще одна хорошая новость от премьера - аэропорт Борисполь завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Райнейр".
"Відповідно до цих перемовин, що дуже позитивно, аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок - і це означає, що всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом, зменшать сплату авіаперевізникам і тут треба щом мінінфраструктури відслібкувало, щоб це позитивно вплинуло на вартість авіаквитків для українців", - сказал Володимир Гройсман, Премєр-міністр України
Владимир Гройсман ожидает, что уже к концу недели Борисполь и лоукостер подпишут соглашение и определят - когда именно начнутся перелеты.
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