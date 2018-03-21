Олега Сенцова и Александра Кольченко могут помиловать. В Кремле прокомментировали передачу Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных, в числе которых - двое украинцев, незаконно осужденных в РФ.

По словам спикера Путина - Пескова, администрация получила задание - цитирую - "проработать" прошение о помиловании. Напомню, Сенцова и Кольченко задержали в Крыму в 2014 - после аннексии полуострова Россией. Их обвинили в терроризме. Кольченко приговорили к 10 годам заключения, Сенцова к 20.