В России могут освободить украинских политзаключенных [ Редактировать ]
Олега Сенцова и Александра Кольченко могут помиловать. В Кремле прокомментировали передачу Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных, в числе которых - двое украинцев, незаконно осужденных в РФ.
По словам спикера Путина - Пескова, администрация получила задание - цитирую - "проработать" прошение о помиловании. Напомню, Сенцова и Кольченко задержали в Крыму в 2014 - после аннексии полуострова Россией. Их обвинили в терроризме. Кольченко приговорили к 10 годам заключения, Сенцова к 20.
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