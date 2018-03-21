Встретится ли Трамп с Путиным? Весь сегодняшний день Америка это обсуждает. Сам президент США - сказал прессе о такой возможности. Политики - немедленно жестко его раскритиковали. Чем Москва заинтересовала Трампа - знает Дмитрий Анопченко

Выдержав долгую паузу (когда уже казалось - он из принципа и вовсе не позвонит) - Дональд Трамп распорядился соединить его с Москвой. Поздравить с победой на выборах требует протокол, но можно было и телеграммой обойтись и - учитывая уровень отношений - вообще этот момент замять... Но Трамп поступил по-другому.

"У меня был телефонный звонок Путину, я поздравил его с победой, с победой на выборах. В ходе звонка мы также обсудили тот факт, что мы возможно встретимся в недалеком будущем", - заявил Дональд Трамп, президент США.

Как выяснила сегодня пресса, в команде Трампа ожесточенный спор был - "звонить или нет". Победили те, кто был против такого общения, в графике президента на день заглавными буквами вписали - "Не Поздравлять". Мало того, советники просили и вовсе в этот день выступить с заявлением по отравлению Скрипаля - и даже черновик текста подготовили. Глава государства - принял личное решение - провести разговор.

Когда будет эта встреча, есть ли уже что-то конкретное? - стали атаковать журналисты пресс-службу Белого дома. Сара Сандерс ответила прессе - "конкретных планов пока нет".

Более того, пресс-секретарь попыталась утихомирить страсти, заявив - мол, ничего не меняется, "США намерены и дальше сохранять жесткую позицию по России". Но не исключают и диалог по проблемным для обеих стран вопросам. Какие это вопросы? Понятно, что КНДР и Украина - то, что о них шла речь в Белом Доме официально подтвердили. Но есть и еще один момент.

Похоже, на Трампа подействовали обещания Москвы развязать гонку вооружений. Его задача - как можно больше бюджет страны сократить, дефицит и так рекордный. Но если штаты ввяжутся в бесконечное оружейное соревнование, расходы вырастут еще больше, и президент хочет договариваться с Москвой о сокращении вооружений. Это и был один из поводов все же провести разговор.

"Мы можем обсудить гонку вооружений. Вы знаете, что Путин заявил - участвовать в ней не очень-то и правильная вещь. Мы тратим 700 миллиардов долларов в этом году на наших военных, и значительная часть этого идет на то, чтобы оставаться сильнее любой другой нации в мире. И, подозреваю, мы все же встретимся как раз чтобы поговорить о гонке вооружений, которая вышла из-под контроля", - сказал Дональд Трамп, президент США

Журналисты бросились за комментарием к министру обороны. Тот не вполне разделяет оптимизм шефа. Сказал - "мы всегда хотели сотрудничать с Россией там, где это возможно. Но, к сожалению, они решили стать стратегическим соперником. И то что случилось в Великобритании, в Украине, в Крыму, - тому свидетельство". Нелицеприятные комментарии также в Конгрессе.

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах. Сделав это в случае Владимира Путина, Президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, включая многочисленных патриотов России, которые так рисковали, организовывая протесты и сопротивление режиму Путина".

Джон Маккейн максимально жесткое заявление распространил. Мол, Трамп "поздравил диктатора с победой на фальшивых выборах", оскорбив "россиян, которые рисковали, организовывая протесты и акции сопротивления".

Заставит ли эта критика отменить встречу? Вряд ли, раз Трамп уже о ней публично заявил. А вот на ее формат и на тон Соединенных штатов повлиять конечно может. На любой сигнал о возможном потеплении с Россией - американский Конгресс каждый раз реагирует ужесточением риторики и усилением санкций.