Боевики с начала суток не нарушали режим прекращения огня. Но украинские бойцы не расслабляются. Чем они заняты в момент затишья - расскажет наш военкор Ирина Баглай.

"Зараз нам потрібно дуже швидко зрізати оцей кут, там за кількасот метрів знаходиться ворог. Можуть побачити рух та відкрити прицільний або неприцільний вогонь".

Но выполнить указания командира оказывается не так-то просто.

Дождь и мороз, и снежный покров превратился в ледяную корку и каждый шаг дается с трудом лавируешь как на катке, чтобы не потерять равновесие, но с военной точки зрения есть и свои плюсы.

Попытки боевиков незаметно подобраться к украинским позициям проваливаются.

"Все промерзло- стікляшки, і чутно дуже, як нас оточує трава вона позамерзала і навіть ті самі тварини які проходять чутно як вона ломається", - рассказывает Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины

От врага бойцов отделяет обледеневшее поле. На горизонте хорошо видно кирпичное белое здание. Это Зайцевская школа. Но там давно не слышно детских голосов. Их сменило бряцание оружием.

"В школі вони зараз сидять, в лікарні тоже це їхні там точки".

"Школа для них у ролі казарми або запасна вогнева позиція для крупнокаліберного кулемета або ж того самого СПГ", - говорит Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Своего присутствия в школе боевики не скрывают. Публикуют видео, где на полу валяются затоптанные учебники, а окна превратились в огневые гнезда. Наемники стреляют отсюда даже посреди дня.

"Орієнтовно ПКМ стріляв пустили 2-3 короткі очереді, де наші хлопці ставили маскувальну сеть ми вийшли на наше командування обговорили наші дії і зі стрілецької зброї дали їм відповідь", - говорит Роман, военнослужащий Вооруженных Сил Украины

И противник умолк. До ночи, когда - толи с перепугу, предполагают наши пехотинцы, - то ли ожидая ответа, наемники начинают стрелять.

"Гра на живця один пускає очередь, а другий вже стоїть в певному місці і очікує поки появиться спостерігач і починається прицільний вогонь по спостерігачу".

Большинство офицеров на этом участке передовой - досрочные выпускники академии сухопутных войск. На фронт попали уже в разгар военного конфликта. К военной теории теперь добавился бесценный опыт и, главное, поддержка подразделения. А завоевать авторитет у вдвое старших бойцов - лучшее признание для командира.

"На 100 відсотків головне особовий склад. Потрібно, щоб весь особовий склад повернути щоб всі повернулися живі до своїх сімей", - говорит Орест, военнослужащий Вооруженных Сил Украины