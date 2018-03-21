Депутатская жизнь Рабиновича: как политик проводит парламентские будни? [ Редактировать ]
Книжечки, карточки... Паспортные новации Кабмина некоторым нардепам - безразличны. Им и с книжечками - хорошо. Когда их несколько. В одной гражданство - украинское, в другой, к примеру, израильское. Как у Вадима Рабиновича. На свою депутатскую зарплату он активно летает за границу, а вот ходит в Раду - крайне редко.
В депутаты я б пошел, пусть меня научат. Но видимо так и не научили. За всю свою каденцию, нардеп Вадим Рабинович, в здании под куполом был считанные разы. На голосование законов, которые крайне важны для украинцев парламентарий не ходит, зато за деньги спонсоров собирает проплаченние митинги и регулярно с экранов телевизоров учит простых людей как нужно жить. Парламентарии неоднократно обращали внимание на нарушителя и требовали регламентный коммитет разобраться с Рабиновичем.
"Де новоявлений Дід Панас української політики Вадим Рабінович, який захищає вас з трибуни NEWSONE кожен день. Де він тут на трибуні Верховної Ради України. Чому він зараз не захищає інтереси, не рве як там свою сорочку? Де він? Скажіть?", - говорит Сергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".
Прогуливать парламентские сессии Рабинович предпочитает за границей. Летает туда не как обычный гражданин Украины, а пользуется элитными перевозками чартерных рейсов. К слову, в начале марта, таким способом нардеп посетил Вену. Он арендовал борт с номером 9h-ggf, принадлежащий офшорной компании на Мальте. Базируется самолет в российском аэропорту Внуково. Стоимость одного полета около 650 тысяч гривен. Рабинович забронировал самолет на 4 дня, поэтому общая сумма за услуги обошлась ему минимум в два с половиной миллиона гривен.
Ранее, в феврале, парламентарий воспользовался авиауслугами сербской компании Air Pink. Полет в женеву обошелся около 19 тысяч евро. Назад возвращался на более дорогом чартере румынской компании "Тойо Эвиайшн" - уже за 24 тысячи.
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