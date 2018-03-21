Прощай, оружие! Новый сканер для депутатских сумок появился в Раде. Все после принятия так называемого законопроекта о рамках, который запретил избранникам заходить в госучреждения со стволами. Обезоруживаются ли сами нардепы? И как прошел сегодня парламентский день? Подробнее - Елена Зорина.

Не сдал оружие - не попал в зал. На центральном входе в парламент сегодня новый рентген-сканер, для сумок народных избранников. Так после вчерашнего принятия так называемого закона о рамках депутатов решили обезоружить.

"В мене знайшли ножиці. Вивчаю англійську мову, поліпшую знання, вирізаю окремі статті. Але незважаючи на те, що їх знайшли, я з ними пройшла", - рассказывает Ирина Суслова, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Для тех у кого что-то посерьезней ножниц, говорит депутат, - рядом есть специальный сейф.

"Орієнтовно 30-40 депутатів, вони ходять зі зброєю до парламенту.Ось тут! Вони замикаються на два ключики - один залишається у депутатів, інший в охорони".

Но сдают по желанию, ведь неприкосновенность-то осталась. Больше или меньше сегодня обезоруженных, - охрана не признается. Нардеп Тетерук - среди них. Убеждает: с законом или без в зал заходит всегда без ствола.

"Ношу і здаю в сейф. - А що у вас за зброя, якщо не секрет? - Наградна. - Яка? Наградна! Пістолет", - рассказывает Андрей Тетерук, народный депутат, "Народный фронт".

В зале сегодня депутов не много, несмотря на табло при регистрации. Среда - уже традиционно пустой день. Сначала депутаты пробуют решить вопрос защиты усыновленных украинских детей заграницей. Но согласия в зале нет.

"Чи принесе таке рішення сьогодні хоча б якусь користь для дітей-сиріт? Я вважаю, що - ні. Тому що ми в першу чергу повинні нести відповідальність за дітей України. І не перекладати зараз цю відповідальність на іноземні держави", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок"

"Скрепы нам тут давлять на мозги і ми не ратифікуємо цю конвенцію. Сьогодні всесвітній день людини з "синдромом Дауна, носки ми можемо одягти різнокольорові, але дати шанс дітям з синдромом Дауна бути усиновленими... ми не даємо", - говорит Ирина Геращенко, Первый заместитель председателя Верховной Рады

Голосов тоже не находится. Опозиционеры предлагают защитить переселенцев. Постановление обязывает Кабмин разработать закон, который бы урегулировал вопрос выплат и возобновления пенсий.

"Це закон, який дозволяє зменшити бюрократичні перепони при оформленні пенсій переселенцям. Це життєво важливий для багатьох людей закон. Наша фракція буде, звісно голосувати "за". І ми сподіваємося, що знайдуться люди в залі, щоб підтримати переселенців. Людей, які втратили все, їх півтора мільйона в країні", - зазначив Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок"

"Більшість питань залишилися так і не вирішеними. Це питання пенсійного забезпечення як внутрішньо-переміщених осіб, так і осіб, які залишаються проживати на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. І у залі знаходиться від сили більше 100 народних депутатів із більш ніж 400 депутатів, які йшли на вибори до Верховної Ради І кожен на колінах з піною в роті обіцяв своїм виборцям зшити країну, захистити тих, хто своїми діями своєю позицією своєю принциповістю проголосував за її єдність", - сказал Сергей Каплин, и.о. главы Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Голосов на постановление также не находится. В кулуарах активно обсуждают, что же будет завтра. Один из ключевых проектов, который могут начать рассматривать под куполом – "Закон о Нацбезопасности". Его уже успели раскритиковать в Европе. Депутаты тоже далеко не в восторге. Но в профильном комитете анонсируют компромисный вариант.

"Ті всі рішення, які сьогодні пропонуються і, зокрема, "Закон про Нацбезпеку", це є політика в інтересах Росії. І це, звичайно засмучує наших партнерів. Законопроект про Нацбезпеку повинен фактично реформувати, дати простір для реформування збройних сил України, він повинен змінити систему командування і контролю. Цього там немає", - говорит Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины

"Робоча група напрацювала проект постанови про прийняття проекту в першому читанні. В ньому викладені ключові точки, які комітет буде пропонувати Верховній Раді вже до першого читання врегулювати шляхом розширення змісту проекту", - поясняет Иван Винник, Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат, "Блок Петра Порошенко"

Но больше депутаты говорят о Савченко и завтрашнем голосовании о снятии с нее неприкосновенности и возможный арест. Как голосовать - пока не во всех фракциях решили.

"Я би не хотів, щоб ми тут плодили сенсації, бо спочатку Надію Савченко робили Героєм України і всі на ній намагалися піаритись, а зараз вона головний ворог України. То треба розібратися з приводу того, як у нас працюють спецслужби. Якщо є дії, які мають ознаки злочину, значить людина має понести відповідальність, кримінальну. Якщо таких дій немає, то не можна подавати подання, які є пшиком", - сказал Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина"

"Я хотів би, щоб парламент обговорював не лише питання Савченко. Ми наполягаємо на відставці міністра охорони здоров'я Супрун, ми наполягаємо на тому, щоб уряд вніс до парламенту про збільшення заробітної плати мінімальної до 5,5 тисяч гривень на місяць, про індексацію пенсій для військовослужбовців, для чорнобильців", - сказал Олег Ляшко народный депутат, "Радикальная партия".

Уже сегодня регламентный комитет должен был рассмотреть представления касательно Савченко. Накануне, один из нардепов, опубликовал документы Генпрокуратуры.

Там, в частности, Надежду обвиняют в подготовке терактов. Есть и их план. А также в действиях направленных на захват государственной власти. По утверждению следствия, у нардепа были личные отношения с руководителями терртористических организаций.

Но сегодня в Комитете вопрос Савченко перенесли.

"Засідання з приводу розгляду подань Генерального прокурора перенесли на завтра за клопотанням самого Генерального прокурора. Він це обґрунтував інтересами досудового розслідування. Щоб члени комітету проголосували за одне, друге, третє чи п'яте подання, потрібно, щоб вони заслухали ГПУ, пояснення народного депутата Савченко і прийняли рішення відповідно до того, що вони почують", - говорит Павел Пинзеник, и.о. главы регламентного комитета ВР, народный депутат, "Народный фронт"

Сама же Савченко, после обеда, пришла в на заседание комитета Нацбезопасности, откуда ранее ее исключили. У себя на странице в фейсбуке она опубликовала иск.