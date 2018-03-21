Чиновники Минсоцполитики блокировали ввоз бесплатного лекарства для онкобольных. Об этом на своей странице в "Фейсбук" рассказала волонтер Леся Литвинова. Благотворители передали 200 флаконов препарата Адцетрис - в качестве гуманитарной помощи.

Альтернативы этому лекарству в Украине нет, а стоимость одного флакона - более 60 тысяч гривен. По словам волонтера, производитель выбрал фонд, в порядочности которого не было сомнений. Но в Министерстве настаивали, что распорядителем должно быть госучреждение. Производитель же сотрудничать с украинскими госструктурами отказывается - из-за коррупции. Только после вмешательства активистов и шумихи в соцсетях чиновники все-таки пропустили груз в Украину.

"Ці ліки, вони дуже коштують, дуже великі гроші, і коли нам сказали, що вони будуть їх роздавати хворим людям, то у нас виникло питання: чи є у них лікарі,які будуть ставити діагнози і видавати ці ліки - вони сказали нє нема. Тоді ми запропонували, щоб це відбувалося через заклади охорони здоровя..", - рассказывает Іванкевич Віктор, Голова робочої групи

"Ви самі бачили протокол первісний, вивішаний на сайті мінсоцполітики, де було зазначено щоб благодійна організація передала гуманітарний вантаж до національного інституту раку або якоїсь держ лікарні, і оскільки це не справа міністерства соціальної політики визначати хто буде набувачем вантажу. У нас кінцевим набувачем є паціент", - говорит Елена Шержуков, волонтер, основатель ОО "Рівне право на життя".