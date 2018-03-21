В Николаеве сегодня прощались с летчиком и руководителем Николаевского аэропорта - Владиславом Волошиным, который покончил с собой в прошлое воскресенье. Вокруг его гибели разразился настоящий скандал. Кого винят в смерти бывшего военного активисты и родственники?

Под Администрацией Президента - сегодня протестовали. Более сотни активистов требовали отставки Алексея Савченко - Губернатора Николаевской области. Протестующие заявили, что Савченко довел до самоубийства военного летчика, руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Якобы, чиновник заставлял Валошина дать добро на сомнительный тендер. По, что акция памяти летчика Волошина - уже не первая. На днях, митинговали - в Николаевской области.

Людей пришло много - родные, друзья, коллеги. Все - с цветами. В зале - почетный караул.

"Я думаю, что у него совесть не выдержала в борьбе с этой коррупцией, с этим всем, что творилось в аеропорту", -рассказывает Світлана, друг загиблого.

Родные и коллеги утверждают, виновник этой трагедии - губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Именно поэтому гибель Владислава Волошина вызвала волну протестов в Николаеве. А сегодня эта волна докатилась и до столицы.

"Є підстави говорити про те, що Владислав Волошин загинув через тиск який спричинявся на нього. Губернатор Миколаївщини на сьогодні може виявитись основним підозрюваним у цій справі. Тому ми сьогодні вимагаємо відсторонення його від займаної посади. Проведення службової перевірки і проведення розслідування", - поясняет Денис Бобов, гражданский активист

Пока в Николаеве прощались с погибшим, более сотни активистов пришли к Администрации Президента. Протестующие уверены, что Савченко довел до самоубийства военного летчика. Говорят - чиновник заставлял Волошина дать добро на сомнительный тендер.

"Я впевнений, що це доведення до самогубства героя України, бойового льотчика. І для початку ми вимагаємо відставки головного винуватця цих трагічних подій", - говорит Эдуард Юрченко, гражданский активист.

Давление со стороны местых властей косвенно подверждено. На следующий день после гибели Волошина журналисты опубликовали его переписку. Из нее следует, что губернатор вынуждал его пойти на сделку.

"Це черговий крок в боротьбі проти системи, яка зараз фактично склалась в Україні. Події в Миколаївському регіоні - це свічення того. Далі вже нема куди", - говорит Эдуард Юрченко, активист.

Все требования адресовали лично - Президенту. Для этого подготовили сответствующий документ. Он был подписан и зачитан еще вчера - на митинге возле Николаевской облгосадминистрации. Тогда - чтобы обратить внимание местных властей - люди облили ступени красной краской, символизирующей кровь. А также оклеили входную дверь в Ога плакатами. Но в Николаеве - возмущение людей проигнорировали. Именно поэтому сегодня активисты передали обращение в Администрацию Президента.