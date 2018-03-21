Украинец до болезни был в Конго и Уганде.

В Харьковской области зафиксирован случай заболевания малярией.

Мужчина, который был в Конго и Уганде, сам обратился к врачам из-за повышения температуры тела до 38 градусов и слабости. Он был госпитализирован с подозрением на малярию.

"С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрирован второй завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в связи с профессиональной деятельностью в странах Африканского континента", – сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение. В очаге, по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Африке вспыхнула эпидемия неизлечимой болезни.