Житель Харькова привез из Африки малярию [ Редактировать ]
В Харьковской области зафиксирован случай заболевания малярией.
Мужчина, который был в Конго и Уганде, сам обратился к врачам из-за повышения температуры тела до 38 градусов и слабости. Он был госпитализирован с подозрением на малярию.
"С начала 2018 года в Харьковской области зарегистрирован второй завозной случай малярии у гражданина Украины, который находился в связи с профессиональной деятельностью в странах Африканского континента", – сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.
В ходе клинического дообследования больному подтвержден диагноз малярия, средней тяжести и назначено соответствующее лечение. В очаге, по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее в Африке вспыхнула эпидемия неизлечимой болезни.
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