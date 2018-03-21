Во время ремонта Ужгородского кафедрального собора обнаружили сенсационную находку.

Так, в бывшем книгохранилище университета на цокольном этаже была обнаружена кухня иезуитов, которые были первыми владельцами здания, пишет, zakarpatpost.net.

Теперь в кафедральном соборе будет проведена специальная экскурсия, во время которой можно будет ознакомится с находкой. Во время экскурсии также можно будет увидеть коллекцию книг, которые когда-то были в университете, а теперь отправятся в епархию.

Ранее в древней гробнице обнаружили карту звездного неба.