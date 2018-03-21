В Ужгородском соборе обнаружили тайную комнату иезуитов [ Редактировать ]
Во время ремонта Ужгородского кафедрального собора обнаружили сенсационную находку.
Так, в бывшем книгохранилище университета на цокольном этаже была обнаружена кухня иезуитов, которые были первыми владельцами здания, пишет, zakarpatpost.net.
Теперь в кафедральном соборе будет проведена специальная экскурсия, во время которой можно будет ознакомится с находкой. Во время экскурсии также можно будет увидеть коллекцию книг, которые когда-то были в университете, а теперь отправятся в епархию.
Ранее в древней гробнице обнаружили карту звездного неба.
по теме
Жители Ужгорода памятным маршем отметили 79 годовщину Карпатской Украины
В акции приняли участие члены националистической организации "Карпатская Сич", "Правого Сектора" и участники АТО.
Археологи откопали древнейший алкоголь (фото)
Китайские археологи нашли алкоголь примерный возраст которого - 2 200 лет. В сосуде был ликер или вино, которое тогда получали методом ферментации.
На Закарпатті не вистачає вакцин проти кору
Кір на Закарпатті не відступає. Лідер за кількістю хворих останніми тижнями Ужгород. Загалом в області від початку року вірус підхопили майже півтори тисячі людей. Більшість із них діти, які не були щеплені.
В Закарпатской области запретили балаклавы
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории региона.
У Карпатах знайшли тіло туриста з Ужгорода
У Карпатах загинув турист із Ужгорода. Його тіло рятувальники знайшли вчора біля гори Вихід. Чоловік і ще двоє його товаришів вирішили самостійно піднятися на гору Піп Іван з боку Рахова.