Николя Саркози освободили из-под стражи [ Редактировать ]
Бывшего президента Франции Николя Саркози допросили и освободили из-под стражи.
Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году, сообщает BFMTV.
Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился.
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