В Кропивницком во время продажи похищенных военных раций задержали контрактника воинской части, которая дислоцируется в Кировоградской области.

"Сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тысяч гривен", - сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника во время продажи шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц к преступлению.

Тем временем, в Днепропетровской области задержан при получении взятки начальник комендатуры воинской части.