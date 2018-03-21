Сержант ВСУ продавал на улице краденые рации (фото) [ Редактировать ]
В Кропивницком во время продажи похищенных военных раций задержали контрактника воинской части, которая дислоцируется в Кировоградской области.
"Сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тысяч гривен", - сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника во время продажи шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров.
Сейчас проверяется причастность других должностных лиц к преступлению.
Тем временем, в Днепропетровской области задержан при получении взятки начальник комендатуры воинской части.
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