Подорожание сигарет: когда украинцам придется платить 100 грн за пачку [ Редактировать ]
После последовательного повышения акцизов на табачные изделия сигареты в Украине будут ежегодно дорожать на 20% и уже к 2025 году сравняются с ценами в Польше, пишет UBR.ua.
В 2018 году средняя стоимость пачки сигарет с учетом актуальных акцизов составит порядка 30 гривен.
"Если предположить, что курс гривны будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн... Цена вырастет примерно в три раза", - сообщает эксперт.
Говоря о стоимости сигарет в других странах, в Великобритании стоимость одой пачки сигарет может достигать 350-370 грн, в то время в Польше цена составляет порядка 100 гривен.
Также эксперт спрогнозировал, как подорожание сигарет повлияет на количество курящих украинцев. По его словам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков сократится на 20-25%.
Ранее мы уже сообщали, что в Украине резко подорожают сигареты и алкоголь.
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