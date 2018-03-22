Смертельное ДТП в Харькове: в суде очевидец рассказал о моменте столкновения [ Редактировать ]
В Киевском райсуде Харькова во время рассмотрения дела о ДТП в центре города, в результате которого погибли шесть человек, допросили одного свидетеля обвинения Романа Пятелина, который явился на суд вместо пятнадцати заявленных, передает "112 Украина".
Свидетель Роман Пятелин на суде заявил, что оба участника аварии - Елена Зайцева и Геннадий Дронов превысили скорость.
"Lexus когда выехал на перекресток, то он при этом начал ускоряться. В это время Volkswagen Touareg тоже начал ускоряться. Он не тормозил. Прямо передо мной произошло столкновение", - сообщил очевидец Роман Пятелин.
Следующее заседание по делу назначили на 2 апреля.
Напомним, что 18 октября, около 20:45, в Харькове на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей.
После удара с Volkswagen Touareg, Lexus RX 350 врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов.
В результате трагедии 11 человек пострадали, 6 граждан погибли, еще 5 получили травмы различной степени тяжести.
Позже в сети появилось видео с камеры наблюдения момента столкновения автомобилей и момента, как Lexus сбивает пешеходов.
Подозреваемую в аварии 20-летнею Елену Зайцеву арестовали и 20 октября доставили в суд Харькова для избрания меры пресечения. В свою очередь, девушка заявила, что не признает вины в убийстве людей.
Тем временем по словам прокурора, экспертиза установила, что в моче Зайцевой были найдены опиаты. Результаты данной экспертизы были получены перед самым началом судебного заседания.
Также мы сообщали, что пострадавшие просят пожизненное обеспечение.
Все подробности о жуткой трагедии читайте в нашем материале.
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