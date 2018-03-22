Саркози предъявили обвинения [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому грозит тюремный срок, предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, сообщает Monde.
"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", - говорится в публикации.
Напомним, что задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения.
С учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома.
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