Псевдополіцейського затримали в Сумах. Шахрай вимагав гроші у сімдесятидворічної пенсіонерки. Зателефонував жінці й повідомив, що її сина нібито затримали за бійку. І щоб уникнути покарання, треба заплатити 5 тисяч доларів. Пенсіонерка передала трохи більше 400 доларів. Втім, шахрай вимагав і решту грошей. Наказав загорнути їх у газету й залишити в під'їзді. Тоді жінка зателефонувала до поліції.

"Поклала вона пусту газету, завернула та положила її в під'їзд, після чого, невідома особа забрала кошти та почала тікати. Було затримано особу на виході з під'їзду. При поверхневому огляді було виявлено грошові кошти в сумі близько 5 тисяч гривень банківські карти та поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожий на канабіс", - доповідає Ярослав Чихрай, інспектор управління патрульної поліції в Сумській області.