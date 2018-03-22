В Сумах затримали псевдополіцейського [ Редактировать ]
Псевдополіцейського затримали в Сумах. Шахрай вимагав гроші у сімдесятидворічної пенсіонерки. Зателефонував жінці й повідомив, що її сина нібито затримали за бійку. І щоб уникнути покарання, треба заплатити 5 тисяч доларів. Пенсіонерка передала трохи більше 400 доларів. Втім, шахрай вимагав і решту грошей. Наказав загорнути їх у газету й залишити в під'їзді. Тоді жінка зателефонувала до поліції.
"Поклала вона пусту газету, завернула та положила її в під'їзд, після чого, невідома особа забрала кошти та почала тікати. Було затримано особу на виході з під'їзду. При поверхневому огляді було виявлено грошові кошти в сумі близько 5 тисяч гривень банківські карти та поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожий на канабіс", - доповідає Ярослав Чихрай, інспектор управління патрульної поліції в Сумській області.
по теме
У столичній багатоповерхівці стався вибух
Вибух у столичній багатоповерхівці. Постраждали дві людини. Зараз вони в лікарні. За даними поліції, у господаря однієї з квартир виник конфлікт із колекторами.
На Волині викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки
На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки. Шестеро осіб приганяли трактори з Польщі та Білорусі.
У Сумах на "Аукціоні доброти" зібрали кошти для лікування доньки бійця АТО
На торги виставили понад півсотні лотів - вишиті картини та полотна місцевих художників.
Мільйон фунтів на порятунок пабу зібрали жителі британського села
Жителі британського села Саус Сток - урятували улюблений паб. Вони зібрали мільйон фунтів і викупили його. Попередні власники хотіли побудувати на місці трьохсотлітнього закладу - житловий компекс.
Уряд пообіцяв зробити перерахунок виплат військовим пенсіонерам з січня 2018
Українським силовикам збільшать пенсії. Про це повідомили на засіданні уряду. Уже тривалий час це - одне із найболючіших питань пенсійної реформи. Напередодні колишні військові й екс-правоохоронці влаштували протести по всій країні.