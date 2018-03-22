На Житомирщини вилучили вражаючу партію бурштину [ Редактировать ]
Більше трьох тонн бурштину вилучили в Житомирській області. Склад сирцю співробітники СБУ знайшли в Олевському районі - під час обшуків у місцевих жителів, яких запідозрили в незаконній діяльності. Необроблений камінь був розфасований та спакований в мішки і пакети.
Також, правоохоронці виявили оснащення для його видобутку і всю бухгалтерію. Тепер зловмисники можуть сісти за ґрати на п'ять років.
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