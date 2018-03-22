Понад 15 тисяч новобранців мають поповнити лави українського війська цієї весни. Таку загальну кількість призовників затвердив уряд.

Зокрема, служити до Збройних Сил підуть близько девєяти тисяч юнаків, до Нацгвардії - чотири тисячі. Нагадаю, середня зарплата строковика зараз становить понад три з половиною тисячі гривень. На фронт новобранців не відряджають. Там воюють виключно контрактники.