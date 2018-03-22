Мільйон фунтів на порятунок пабу зібрали жителі британського села [ Редактировать ]
Жителі британського села Саус Сток - урятували улюблений паб. Вони зібрали мільйон фунтів і викупили його. Попередні власники хотіли побудувати на місці трьохсотлітнього закладу - житловий компекс.
Громада була проти. Паб викупили і зробили в ньому капітальний ремонт. Після цього він став іще популярнішим.
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