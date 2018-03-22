Жителі британського села Саус Сток - урятували улюблений паб. Вони зібрали мільйон фунтів і викупили його. Попередні власники хотіли побудувати на місці трьохсотлітнього закладу - житловий компекс.

Громада була проти. Паб викупили і зробили в ньому капітальний ремонт. Після цього він став іще популярнішим.