Стівена Гокінга поховають поряд з видатними вченими [ Редактировать ]
Стівена Гокінга поховають у Вестмінстерському абатстві поряд із Чарльзом Дарвіном та Ісааком Ньютоном.
Похорон легендарного вченого відбудеться 31 березня у Кембріджі, де він жив і працював понад півстоліття. Наступного дня - Великодньої неділі - сім'я англійського фізика-теоретика планує провести поминальну службу.
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