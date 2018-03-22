Курс доллара в Украине снизился [ Редактировать ]
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Курс доллара в Украине понизился на 8 копеек - до 26,28 грн. При этом курс евро сохранился на прежнем уровне.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
100 долларов США - 2628.0974 гривны;
100 евро - 3228.8805 гривны;
10 российских рублей - 4.5710 гривны.
Напомним, новый глава НБУ выбрал себе заместителя.
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