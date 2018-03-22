В Киеве ограничат движение по двум мостам [ Редактировать ]
В Киеве 22 марта в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном и Северном мосту.
Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора на своей странице в Facebook.
Так, на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00.
На Северном мосту - через р. Днепр в направлении станции метро Почайна с 12:00 до 20:00.
Напомним, Киев признали одним из худших городов по качеству жизни.
по теме
В столице изменили движение транспорта
В воскресенье, 18 марта, в Киеве внесли изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 .
В Киеве начали действовать новые требования к маршруткам
С четверга, 15 марта, в Киеве вступили в силу новые требования к маршруткам.
В Киеве ДТП на Борщаговской заблокировало движение в центр
В Киеве 3 марта произошло ДТП в районе Национального Авиационного университета
В Киеве из-за взрыва на тепломагистрали без отопления остались дома, школа и больница
В Киеве в районе железнодорожного вокзала произошел прорыв тепловой магистрали, в результате которого без отопления остались жилые дома и объекты социальной сферы
В Киеве общественный транспорт задерживается, три автобуса отменены
Cегодня, 3 марта, c начала движения введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями.