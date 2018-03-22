В Киеве 22 марта в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном и Северном мосту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора на своей странице в Facebook.

Так, на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00.

На Северном мосту - через р. Днепр в направлении станции метро Почайна с 12:00 до 20:00.

Напомним, Киев признали одним из худших городов по качеству жизни.